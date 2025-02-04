Рекордно низкое число депутатов зарегистрировалось на первую в истории 13-ю сессию Рады

На первую в истории 13-ю сессию Верховной рады зарегистрировалось рекордно низкое количество депутатов. Об этом в своем Telegram-канале написала член украинского парламента Ирина Геращенко.

«Зарегистрировалось рекордно низкое число депутатов — 226», — уточнила она.

Депутат Верховной рады Александр Федиенко высказал свое мнение по этому вопросу. В Telegram-канале он сообщил, что за все время существования парламента не проводилось более 12 сессий в рамках одного созыва. Депутат предложил внести информацию о текущих событиях в книгу рекордов Украины.

В настоящее время в парламенте Украины 450 депутатов, но после смены власти в 2014 году их число сократилось. В 2019 году в парламент избрали 424 депутата, но в настоящее время в работе органа участвует только 401 парламентарий.

В октябре 2023 года должны были состояться очередные выборы в парламент, но их отменили. Причиной стало продление военного положения на Украине.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США планируют убрать его с поста президента Украины. Дубинский считает, что подобные заявления дают повод задуматься о том, кому администрация бывшего президента США Джо Байдена направляла деньги и делилась секретными документами.