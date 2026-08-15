Ребенок на Украине принес домой взрывчатку и подорвался

ГСЧС Украины: в Сумах мальчик принес взрывчатку домой и привел ее в действие

В Сумах несовершеннолетний принес домой взрывчатку и активировал ее. Об этом в телеграм-канале сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

«Восьмилетий мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес домой и привел в действие», — заявили в ведомстве.

Из-за взрыва ранения получили сам мальчик и его мать. Происхождение взрывчатки и серьезность полученных травм в пресс-службе не уточнили.

Специалисты ГСЧС провели предварительное расследование на месте взрыва и призвали население строго соблюдать правила минной безопасности.

Ранее автомобиль взорвался в Одессе, жертвой стал один человек. Происшествие случилось в Киевском районе города. Погибшим оказался 21-летний водитель.