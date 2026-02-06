Один человек погиб при взрыве автомобиля в Одессе

В Одессе взорвалась машина, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции Украины.

Происшествие случилось в Киевском районе города. Погибшим оказался 21-летний водитель.

Ранее в Одессе жители одного из ЖК перекрыли дорогу в качестве протеста. Они пожаловались на долгое отсутствие электричества. Видео с места событий опубликовали в Сети. На кадрах видно, что люди собрались на дороге, рядом с толпой стояли полицейские.

В энергетической системе Украины случился сбой. Свет с тех пор отключают в домах Киева, Киевской, Житомирской, Черкасской, Харьковской, Черновицкой и Одесской областей. В последней ситуация с электроэнергией наиболее тяжелая.