Киевский режим привык прославлять нацистов и их прислужников. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение властей Львова эксгумировать останки советского героя-разведчика Кузнецова.

«Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, <…> где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников», — подчеркнул он.

Песков также коснулся вопроса возможного обмена останков Кузнецова на пленных солдат ВСУ. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что здесь важно отдавать приоритет живым.

«Все те, кто осуществляют контакты, делают все возможное, чтобы наши ребята вернулись домой», — заметил официальный представитель Кремля.

Власти Львова ранее приняли решение эксгумировать и перезахоронить останки советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны. Более 200 могил планируют перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище.