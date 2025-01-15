Останки советских воинов эксгумируют во Львове

Власти украинского города Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, погибших в период Второй мировой войны. Об этом сообщило zaxid.net .

Согласно данным издания, с разрешения исполнительного комитета Львовского городского совета с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище перенесут более 200 могил.

Вначале планируется провести работы по переносу памятника. После этого эксгумируют и перезахоронят останки советских солдат, среди которых будет Герой Советского Союза Николай Кузнецов.

В 2022 году власти Львова решили перезахоронить останки советских воинов с «Марсова поля» и сделать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины. В беседе с 360.ru политолог Армен Гаспарян напомнил, что в украинском городе снесли все мемориалы,которые устанавливали в честь русских.