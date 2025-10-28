Во Львовской области в результате ДТП погиб инженер и руководитель украинской компании, занимавшейся разработкой наземных роботизированных комплексов для силовых подразделений. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, погибший — Богдан Змий, директор фирмы, выпускавшей роботов для батальона «Азов»* и Государственной пограничной службы Украины.

В социальных сетях под сообщениями о его гибели пользователи высказывают предположения о возможном криминальном мотиве — якобы смерть могла быть связана с конкуренцией на рынке военных технологий. Официальных подтверждений таким версиям нет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что британская компания MGI, разрабатывавшая технологии для «Формулы-1», планирует до конца месяца начать испытания на Украине реактивных беспилотников SkyShark и TigerShark.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.