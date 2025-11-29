Белорусский парламентарий Олег Гайдукевич отказался считать скандал с Андреем Ермаком следствием борьбы с коррупцией на Украине. Свою позицию политик объяснил в беседе с РИА «Новости» .

Гайдукевич полагает, что проверки высших чинов украинского руководства инициировала не Банковая. Такой исход событий был бы более выгоден США.

По мнению парламентария, именно американская сторона убирает неудобных ей акторов из числа сильнейших соратников Владимира Зеленского. Таким образом Вашингтон подталкивает Киев к подписанию мирного соглашения на нужных условиях.

Однако, добавил Гайдукевич, параллельно на той же площадке играют другие силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Эти группы, предположил он, ориентируются на Лондон и Брюссель. Они устраняют неугодных уже им фигурантов, что только усиливает хаос в украинской политической системе.

«Тут идут обычные разборки за власть. <…> Поэтому это все связано с мирным планом Трампа», — аргументировал свою позицию белорусский политик.

Глава офиса президента Украины Ермак подал в отставку в пятницу, 28 ноября. Это решение он принял после обысков по антикоррупционному делу. Пока чиновника официально ни в чем не обвинили.