Правительство Украины в случае опасности эвакуируется в заранее подготовленные помещения на западе страны. Проект распоряжения премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

Эвакуация госучреждений обсуждалась на правительственном совещании 30 июня. По его результатам Шмыгаль поручил министрам, руководству офиса президента Украины, Верховной рады и других органов власти привести в порядок инфраструктуру.

«Прошу подготовить места и помещения в территориальных подразделениях западных областей Украины для размещения и работы министерств и ведомств в случае необходимости», — заявил он.

Премьер-министр поручил также сократить штат министерств и центральных органов исполнительной власти на 10% за счет сотрудников вошедших в состав России территорий, затем передать списки уволенных призывного возраста в ТЦК. Мосийчук* заверил, что документ подлинный — распоряжение передал ему человек из высших эшелонов власти и заверили еще несколько статусных чиновников.

Ране с Украины сбежал вице‑премьер‑министр, министр национального единства Алексей Чернышов. «Известия» сообщили, что он отвечал за возвращение беженцев.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.