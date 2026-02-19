Украина обязана признать однополые браки* и усилить защиту прав ЛГБТ*-сообщества для вступления в Евросоюз. Об этом заявили в Еврокомиссии в ответ на обращение украинской прессы.

Поводом для разъяснения стал проект нового Гражданского кодекса Украины, который, по мнению активистов, ущемляет права некоторых пар. В текущей редакции документа статус «фактического семейного союза» предусмотрен только для разнополых партнеров.

В действующем на Украине Гражданском кодексе некоторые пункты пояснялись понятием «общественная мораль». В новом же — их заменит латинский термин boni mores, «добрые обычаи».

Именно он ориентирован на устои современных европейских стран. В Брюсселе настаивают на том, чтобы обновленный Гражданский кодекс соответствовал таким же стандартам.

В Еврокомиссии напомнили, что дорожная карта по вступлению в ЕС подразумевает приведение украинского законодательства в полное соответствие с европейскими ценностями. Среди них есть и легализация партнерств для всех типов семей.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.