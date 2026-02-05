Депутат Южанина: в Раде не могут договориться, кто подпишет мирный договор с РФ

На Украине начался скандал из-за того, что местные депутаты не могут договориться, кто от киевского режима будет подписывать мирное соглашение с Россией. Об этом заявила депутат Рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По ее словам, во время недавней панельной дискуссии с главой украинского МИД Андреем Сибигой народные избранники неоднократно задавали ему вопрос о том, кому именно следует подписывать мирный договор с Россией.

«И когда несколько раз пытались уточнить — все же по конституции это функция президента — то он не ответил», — сказала Южанина.

Она объяснила, что никто из коллег не хочет нести ответственность за одобрение этого документа. Особенно учитывая настроения, которые сейчас в Раде.

Полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Проводить новые выборы на Украине не стали, потому что в стране действуют военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее Зеленский в своем телеграм-канале допустил, что может баллотироваться на второй срок. Подписчики стали умолять его этого не делать.