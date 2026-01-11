Радость от «Орешника»? Украинка шокировала реакцией даже россиян

Супруга украинского футболиста Анастасия Конопля спровоцировала скандал из-за своего высказывания о ракете «Орешник». О деталях происшествия и агрессивной реакции живущей во Львове девушки на критику сограждан сообщила местная пресса.

Конфликт начался с поста Анастасии, в котором она назвала «счастьем» тот факт, что по городу ударили «обычной баллистической ракетой „Орешник“», а не ядерным зарядом. Подписчики девушки в первую очередь обратили внимание на стилистику — жена украинского спортсмена писала на русском языке, что многим не понравилось.

«Проснулась ночью от ударной волны после „Орешника“. Думаю, ну все. <…>. Ядерка», — написала Анастасия Конопля.

Некоторые пользователи отметили неуместность сарказма в серьезной ситуации. Укоряли девушку и за отказ от украинского языка в посте.

Та отреагировала жестко. Одному из комментаторов супруга спортсмена посоветовала «пойти кастрюлю надеть». Иронизировала она и над «языковым фронтом».

Позже жена футболиста удалила наиболее одиозные комментарии и опубликовала новый пост, уже на украинском языке. В нем она заявила, что не нуждается в сомнительной популярности, и в резкой форме пожелала своим оппонентам продолжать конфликтовать между собой.

В ночь на 9 января Россия нанесла по Украине массированный удар. В том числе ракетным комплексом «Орешник». Такие действия Москва предприняла в качестве ответа на атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина на Валдае.