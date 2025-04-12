Верховная рада Украины намерена продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. За решение она проголосует уже на следующей неделе, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

«Военное положение и мобилизация будут продлены. Причем будут продлены достаточно скоро. Это случится 15–18 апреля. <…> На 90 дней», — заявил он.

Срок действия военного положения истекает 9 мая. Обычно голосование по продлению происходит за две недели до окончания срока, пояснил депутат.

Железняк предположил, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации 14 или 15 апреля. После этого документы уйдут на рассмотрение в профильный комитет, а потом их вынесут на общее голосование.

Если Рада продлит военное положение, то проведение парламентских и президентских выборов в августе станет невозможным, пояснил Железняк. Он отметил, что в случае принятия такого решения обещание быстрого завершения конфликта партнерами выглядит «не очень реалистично».

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис Зеленского активизировал подготовку к президентским выборам. Сроки назначат исходя из степени уверенности команды главы киевского режима в победе.