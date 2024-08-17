«Сатанисты». МИД — о поддержке советом церквей идеи о запрете УПЦ

Захарова назвала сатанистами поддержавших запрет канонической УПЦ

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Сатанисты», — написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал ВСЦиРО поддержать предложенный Верховной радой законопроект, направленный против влияния российской стороны на церковь. Участники организации приняли положительное решение, аргументируя его тем, что центр Украинской православной церкви находится в России.

На Украине давление на каноническую УПЦ усилилось осенью 2022 года. Сотрудники СБУ возбудили уголовные дела в отношении ряда иерархов по обвинениям якобы в связи с РФ.

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