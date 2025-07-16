Рада приняла отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Верховная рада на заседании 16 июля освободила от должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
За увольнение премьера проголосовал 261 депутат. Против не было ни одного голоса. Шмыгаль занимал этот пост с марта 2020 года.
По украинскому закону о кабинете министров, принятие Радой отставки премьер-министра влечет за собой и отставку всего правительства. Для этого потребовалось 226 депутатских голосов.
Подавая в отставку, Шмыгаль поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за оказанное доверие, а всех членов правительства — за совместную работу.
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