Рада приняла отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Верховная рада на заседании 16 июля освободила от должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

За увольнение премьера проголосовал 261 депутат. Против не было ни одного голоса. Шмыгаль занимал этот пост с марта 2020 года.

По украинскому закону о кабинете министров, принятие Радой отставки премьер-министра влечет за собой и отставку всего правительства. Для этого потребовалось 226 депутатских голосов.

Подавая в отставку, Шмыгаль поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за оказанное доверие, а всех членов правительства — за совместную работу.