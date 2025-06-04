Законопроект о повышении предельного возраста для военной службы по контракту до 60 лет прошел первое чтение в Верховной раде Украины. Об этом сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко .

Он пояснил, что срок военной службы возрастных контрактников ограничили одним годом. Заявки примут от всех желающих, но им придется пройти медицинскую комиссию для проверки здоровья.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация обогатила сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов). С таким заявлением в начале мая выступил арестованный по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что в столичных центрах комплектования появился прайс с откупом от призыва, где средняя стоимость начинается от пяти тысяч долларов. Депутат пояснил, что при таких заработках никто не захочет заканчивать боевые действия.

С 1 июня на Украине ужесточили правила регистрации в территориальных центрах комплектования внутренних переселенцев, попадающих под мобилизацию, сообщил RT. Теперь все мужчины, сменившие место жительства, обязаны явиться в местные отделения для постановки на учет в течение 10 дней. Обязательство не отменяется даже в случае утраты документов.