Рада официально обвинила послевоенную Польшу в терроре и репрессиях

Верховная рада приняла законопроект №2038, в котором официально признала депортированными украинцев, которых выселили с территории Польши после окончания Второй мировой войны. Об этом парламент страны сообщил в Telegram-канале.

В документе указали, что речь идет о почти полумиллионе украинцев, которых вместе с семьями и детьми принудительно переселили в период с 1944-го по 1951 годы.

Также в тексте законопроекта говорится, что депортации сопровождались различными нарушениями прав человека, в том числе террором, репрессиями и конфискациями. Принятым законом Рада установила статус депортированных и гарантии господдержки.

Ранее стало известно, что конфликт между Украиной и Польшей вышел на новый виток. Это произошло из-за неурегулированного вопроса Волынской резни.