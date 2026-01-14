Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины
Верховная рада приняла решение о назначении Михаила Федорова министром обороны Украины. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
Назначение утвердили большинством голосов — за Федорова проголосовали 277 депутатов.
Однако это решение в Раде приняли со второй попытки. Накануне результат голосования парламентариев был не в пользу политика.
С 2019 года Федоров занимал посты вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины. В начале января глава киевского режима Владимир Зеленский предложил ему перейти в Минобороны.
Ранее Зеленского уличили в попытке сохранить власть путем кадровых перестановок. На это указали немецкие СМИ.
