Пытавшегося угнать самолет ВКС экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО

На Украине выпустили из СИЗО бывшего командира одной из частей сил спецопераций ВСУ Романа Червинского. Пытавшийся летом 2022 года угнать самолет ВКС России военный вышел под залог, сообщил местный телеканал «Общественное».

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — указали журналисты.

Апелляционный суд Кропивницкого продлил арест бывшему украинскому командиру до 4 августа. Червинскому дали возможность выйти на свободу, если он внесет залог в девять миллионов гривен (более 219 тысяч долларов).

Адвокат экс-командира ВСУ Андрей Иосифов отмечал, что его подзащитный не готов внести такую сумму. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов предоставить недостающую часть залога.

«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере девяти миллионов гривен за свободу Романа Червинского», — написал он 16 июля в Facebook*.

Политик выразил надежду, что после года жестокого обращения и огромного количества судебных слушаний Червинский окажется на свободе.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.