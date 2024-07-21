Политическое самоубийство. Кличко оценил властные амбиции Зеленского

Мэр Киева Кличко: любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для достижения мира с Россией придется проводить народный референдум. Такое мнение в беседе с газетой Corriere della Sera озвучил мэр Киева Виталий Кличко.

«Вероятно, Зеленскому придется прибегнуть к референдуму. Не думаю, что к таким важным и болезненным соглашениям он может прийти самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — сказал он.

Кличко заметил, что на Украине необходимо создать правительство национального единства по примеру с Израилем осенью 2023 года. Однако мэр выразил сомнение, что Зеленский захочет отдать хотя бы часть власти, которую сконцентрировал в своих руках после введения военного положения.

«В своем офисе Зеленский получил слишком много власти. При нем парламент утратил сколько-нибудь значимую роль. Но на какой бы шаг Зеленский ни пошел, он рискует совершить политическое самоубийство», — резюмировал Кличко.

Ранее мэр Киева признался, что ни разу не встретился с Зеленским за время СВО.

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