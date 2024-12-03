Путин счел массовые нарушения прав людей на Украине трагедией

Путин: оправдания терактам, которые устраивают неонацисты, никогда не будет

На Украине происходят трагические события, связанные с массовым нарушением религиозных прав и свобод миллионов людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме создателям фильма «Люди Христовы. Наше время», которую опубликовала пресс-служба Кремля.

«Нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что все больше людей в мире понимают подлинные истоки конфликта на Украине и осознают, что его развязали западные элиты. Он пожелал создателям картины хорошего просмотра и успехов.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал ядом политику украинских властей, лишивших патриарха Кирилла государственных наград.