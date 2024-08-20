Путин рассказал о попытке врагов раскачать Россию

Путин заявил, что враги России продолжают попытки раскачать ситуацию в стране

Фото: РИА «Новости»

Враги по-прежнему предпринимают попытки раскачать ситуацию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с матерями жертв теракта в Беслане. Его слова передала пресс-служба Кремля.

«Что касается тех противников, врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно», ― сказал он.

Глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом уже удалось добиться определенных целей.

Он напомнил, что сейчас идет противостояние с украинскими боевиками в Курской области, в Донбассе и Новороссии. Путин заверил, что страна достигнет своих целей и в борьбе с неонацизмом.

Президент находится в Беслане с рабочим визитом. Он посетил мемориальное кладбище «Город ангелов», где возложил цветы к памятникам погибшим в теракте жертвам.

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