Путин поразмышлял о судьбе киевского режима

Президент России Владимир Путин указал на полную нелегитимность киевского режима. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.

«Этот режим вообще утрачивает, очевидно, признаки государственности <…> Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти — Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», — сказал президент во время своего выступления.

По мнению Путина, в конечном итоге украинские власти сбегут за границу «под прикрытием тех, чьи задания они выполняют».

Ранее президент заявил, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальным странам и военно-политическая обстановка в мире остается напряженной.