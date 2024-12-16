Путин поразмышлял о судьбе киевского режима
Путин: украинские власти сбегут за границу под прикрытием хозяев
Президент России Владимир Путин указал на полную нелегитимность киевского режима. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.
«Этот режим вообще утрачивает, очевидно, признаки государственности <…> Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти — Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», — сказал президент во время своего выступления.
По мнению Путина, в конечном итоге украинские власти сбегут за границу «под прикрытием тех, чьи задания они выполняют».
Ранее президент заявил, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальным странам и военно-политическая обстановка в мире остается напряженной.