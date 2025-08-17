Путин на встрече с Трампом поднял вопрос о русском языке на Украине
NYT: Путин потребовал гарантии безопасности для русского языка на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требования гарантий, что русский язык на Украине снова станет официальным. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Чиновники сообщили, что Путин, помимо предложения о русском языке, потребовал безопасности для русских православных церквей на Украине», — отметил собеседник журналистов.
Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в Facebook* призывала исключить русский из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии.
Минобразования Украины одобрило запрет на использование русского языка в школах, назвав его «предпосылкой для агрессии» и оружием. Украинским школьникам также запретили общаться по-русски на переменах.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.