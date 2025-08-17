NYT: Путин потребовал гарантии безопасности для русского языка на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требования гарантий, что русский язык на Украине снова станет официальным. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Чиновники сообщили, что Путин, помимо предложения о русском языке, потребовал безопасности для русских православных церквей на Украине», — отметил собеседник журналистов.

Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в Facebook* призывала исключить русский из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии.

Минобразования Украины одобрило запрет на использование русского языка в школах, назвав его «предпосылкой для агрессии» и оружием. Украинским школьникам также запретили общаться по-русски на переменах.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.