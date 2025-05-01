Пушков: сделка по ископаемым с США поставила Украину в позицию полуколонии

Соглашение о редкоземельных ресурсах с США стало еще одним шагом Украины в сторону колонизации, на которую страна согласилась добровольно. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков .

Он напомнил, что Украина получила оружия на сотни миллиардов долларов и довела финансовую помощь до 40% от размера своего бюджета.

«Огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий, а главное — очевидное согласие власти на превращение в полуколонию стали отличительными чертами сегодняшней Украины», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что президент США Дональд Трамп своим решением о подписании договора по редкоземельным металлам поставил жирную точку, но сам процесс полной колонизации Украины еще продолжится. Пока же страна выбрала полуколониальную зависимость от Запада, обменяв ее на свой суверенитет, которым она обладала в начале 2014 года.

О подписании сделки с Украиной о природных ресурсах в ночь на четверг, 1 мая, сообщило Министерство финансов США. В ведомстве напомнили, что документ предусматривает инвестиционный фонд, куда пойдут деньги от добычи полезных ископаемых. Накопленные средства потратят на восстановление Украины.