В Одессе коммунальщики начали заколачивать досками памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно, как сотрудники городской службы готовят деревянные щиты и размещают их рядом с монументом. Предположительно, они приступили к обшивке памятника.

В издании напомнили, что ранее скульптура стала предметом конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым, которого впоследствии президент Украины Владимир Зеленский снял с должности своим указом.

Ранее колумнист британской газеты Анастасия Пилявски выразила мнение, что киевский режим карает Одессу за то, что Украина должна была бы отстаивать. Тем самым власти отталкивают от себя горожан.