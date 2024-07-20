«Провокации киевского режима». Захарова — о видео с якобы истекающим кровью врачом на Украине

Захарова: видео с раненым врачом из «Охматдета» создали по нацистским лекалам

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией видео, на котором человек в форме сотрудника полиции Украины обливает красной жидкостью мужчину в медицинском халате, предположительно, сотрудника детской больницы «Охматдет». Об этом она заявила «Известиям».

«Истории от Бучи до якобы атак на детские больницы Украины — провокации киевского режима. Кто до сих пор не верит, пускай попробует найти список погибших в Буче. Его не было, нет и не будет», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что и провокация с больницей была устроена по нацистским лекалам.

В Сети распространилось видео, где видно, что униформу врача испачкали красной жидкостью из пакета для переливания крови. Также появилась информация, что мужчина действительно врач, но стоматолог, а не хирург.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве из норвежского ЗРК NASAMS.

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте