Захарова: видео с раненым врачом из «Охматдета» создали по нацистским лекалам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией видео, на котором человек в форме сотрудника полиции Украины обливает красной жидкостью мужчину в медицинском халате, предположительно, сотрудника детской больницы «Охматдет». Об этом она заявила «Известиям» .

«Истории от Бучи до якобы атак на детские больницы Украины — провокации киевского режима. Кто до сих пор не верит, пускай попробует найти список погибших в Буче. Его не было, нет и не будет», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что и провокация с больницей была устроена по нацистским лекалам.

В Сети распространилось видео, где видно, что униформу врача испачкали красной жидкостью из пакета для переливания крови. Также появилась информация, что мужчина действительно врач, но стоматолог, а не хирург.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве из норвежского ЗРК NASAMS.