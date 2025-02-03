«Провальный». В Киеве оценили план советника Трампа по Украине

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев провести выборы после заключения соглашения о прекращении огня с Россией, но если это весь мирный план, то он «провальный». Таким мнением поделился в интервью Reuters советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин

Он добавил, что не видел полное интервью Келлога, поэтому трудно полностью оценить его позицию только по нескольким цитатам.

«Но если его план состоит только в прекращении огня и выборах, то это провальный план — [президента РФ Владимира] Путина не запугать только этими двумя вещами», — подчеркнул Литвин.

Советник президента Владимира Зеленского также заметил, что Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны представителей ключевых партнеров.

Келлог ранее заявил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся и во время конфликтов, в чем и заключена «красота прочной демократии». Главное, чтобы было больше одного потенциального кандидата.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что даже «ослу ясно», что Трампу не нужен Зеленский в качестве президента на переговорах об урегулировании конфликта.