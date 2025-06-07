Противники гей-парада в Киеве устроили столкновения с полицией

В Киеве противники гей*-парада устроили столкновения с полицией. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Столкновения произошли неподалеку от Михайловской площади в центре украинской столицы. В субботу там должен был пройти марш в защиту прав ЛГБТ*. После потасовки полицейские задержали нескольких участников стычки.

Изначально акцию планировали провести в одном из павильонов киевского Экспоцентра, однако позднее «по соображениям безопасности» марш перенесли на площадь.

Организаторы при этом признались, что согласились на перенос под давлением полиции, которая предупредила, что на ЛГБТ*-активистов могут напасть.

Против акции также выступили верующие: гей*-парад в Киеве решили провести 7–8 июня, в дни Троицкой родительской субботы и Троицы.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале добавил, что старт фестиваля в этот день — «неуважение к миллионам людей», провокация против традиций и веры.

Ранее в Киеве на Пасху также устроили ЛГБТ*-фестиваль, его противников разогнала полиция.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.