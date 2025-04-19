В Киеве на Пасху устроили ЛГБТ-фестиваль, его противников разогнала полиция

В Киеве разогнали акцию протеста против ЛГБТ-фестиваля, совпавшего с Пасхой

В Киеве полицию привлекли к разгону акции противников ЛГБТ*-фестиваля, который проходит в столице Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Протестующие собрались возле кинотеатра «Жовтень». К месту акции прибыли полицейские и начали оттеснять недовольных. Некоторых сразу задержали.

На действия полицейских пожаловались несовершеннолетние участники митинга: подростки заявили, что их затолкали в служебные машины и увезли в неизвестном направлении, не дав никаких объяснений.

Фестиваль Sunny Bunny стартовал 18 апреля, совпав со Страстной пятницей. Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале отмечал, что ЛГБТ*-мероприятие в этот день — провокация, направленная против украинских традиций, веры и фронтовиков.

«Это пренебрежение к миллионам людей, для которых Страстная пятница — день тишины, скорби и молитвы», — подчеркнул он.

Фестиваль продлится до 25 апреля. Его организаторы отметили, что не хотели возмутить общественность, а даты проведения согласовывали в соответствии с международным фестивальным календарем.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.