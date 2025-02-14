Прогремевший взрыв около кафе в Николаеве убил двух человек

Взрыв прогремел около кафе в Николаеве на юге Украины. В результате детонации неизвестного предмета погибли двое прохожих. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

В ведомстве уточнили, что взрыв прогремел на Пограничной улице около заведения общественного питания в 14:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек. На место прибыли сотрудники следственного управления областного главка МВД, взрывотехники, спасатели и медики.

Агентство УНИАН сообщило, что взрыв прогремел во время работы сирен воздушной тревоги, но никаких прилетов в городе не было. По неподтвержденным данным, бомбу в сумке принесла неизвестная женщина, получившая тяжелые травмы в результате взрыва. Детонация, якобы произошла, когда она подошла к стоявшим на улице мужчинам в военной форме.

В минувший четверг, 13 февраля, террорист-смертник устроил взрыв на входе в министерство городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле.

Подозрительного мужчину остановили сотрудники службы безопасности. Увидев у боевика взрывное устройство, охранники его ликвидировали, но он успел привести бомбу в действие. Ранения различной степени тяжести получили три человека.