Взрывы прогремели в белорусском городе Гомеле
Shot: жители белорусского города Гомеля сообщили о взрывах
Жители белорусского города Гомеля сообщили о звуках взрывов и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Канал опубликовал видео, снятые очевидцами.
«В Гомель падает, смотри. Прям в город летит», — говорил голос за кадром.
Местные жители рассказали, что услышали мощный взрыв в районе 00:30, причем в разных частях Гомельского района. Самые громкие звуки зафиксировали в микрорайоне Волотов и деревне Романовичи. Там жители сообщили о ярких вспышках в небе и неизвестном падающем горящем объекте.
Предположительно, могла сработать система противовоздушной обороны.
Официальная информация об этом пока не поступала.
Канал напомнил, что в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошло аналогичное происшествие. Тогда Минобороны республики сообщало, что дроны нарушили воздушное пространство страны и были уничтожены силами ПВО.
Прошлой осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовикам и военным сбивать неизвестные БПЛА всеми способами.