Взрывы прогремели в белорусском городе Гомеле

Жители белорусского города Гомеля сообщили о звуках взрывов и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал видео, снятые очевидцами.

«В Гомель падает, смотри. Прям в город летит», — говорил голос за кадром.

Местные жители рассказали, что услышали мощный взрыв в районе 00:30, причем в разных частях Гомельского района. Самые громкие звуки зафиксировали в микрорайоне Волотов и деревне Романовичи. Там жители сообщили о ярких вспышках в небе и неизвестном падающем горящем объекте.

Предположительно, могла сработать система противовоздушной обороны.

Официальная информация об этом пока не поступала.

Канал напомнил, что в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошло аналогичное происшествие. Тогда Минобороны республики сообщало, что дроны нарушили воздушное пространство страны и были уничтожены силами ПВО.

Прошлой осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовикам и военным сбивать неизвестные БПЛА всеми способами.