Участники благотворительной программы жены президента Украины Елены Зеленской «Детство без войны» по вывозу детей-сирот в Турцию пожаловались на издевательства. Две девочки забеременели, после чего пришлось вернуть их на родину, сообщила «Украина.ру» .

Фонд помощи Зеленской собрал 10 миллионов долларов на эвакуацию украинских детей-сирот в Анталию. В программе приняли участие 510 человек. Представители посольства Украины заставляли их сниматься в видео с песнями и танцами, у несогласных отбирали телефоны и еду.

Некоторые дети пожаловались не только на физическое, но и сексуальное насилие. Турецкая газета Agos и международная сеть независимых журналистов OCCRP выяснили, что работник отеля регулярно насиловал 15-летнюю украинку, тем же в отношении 16-летней сироты занимался его коллега-повар. Пострадавшие забеременели.

Для того, чтобы скрыть последствия, их вернули на родину и записали студентками техникума. Обе девочки родили, одна из них пыталась свести счеты с жизнью. Когда началась проверка, организаторы убедили их написать расписку, что все отношения происходили по обоюдному согласию.

Правда вскрылась после того, как в 2024 году турецкие отели, где содержались сироты, посетила делегация Днепропетровской военной администрации, уполномоченный Украины по правам человека и омбудсмен Турции. С тех пор программу приостановили, но уголовное дело так и не возбудили.

Ранее в Польше преподаватель устроил травлю на студентов с Украины. Одногруппники избили одного из них.