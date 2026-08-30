Супермаркеты Украины остались с пустыми полками из-за возникшего дефицита продуктов питания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материал издания «Страна.ua», опубликовавшего кадры из магазинов Ивано-Франковска, Винницы и Львова.

Источники издания заявили, что дефицит продуктов продолжит только нарастать. При этом украинские власти не выпустили никакого предупреждения, чтобы не допустить паники среди населения.

Торговые точки сами предупредили покупатели, что на их складах уже пусто и когда начнутся новые поставки пока неизвестно.

Днем в воскресенье, 30 августа, украинские СМИ сообщили о начавшемся дефиците продуктов питания в магазинах Киева. По ряду наименований торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки.

Из продажи полностью исчезло подсолнечное масло. Начались перебои с хлебом, картофелем, яблоками и овсянкой.