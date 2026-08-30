Киевские супермаркеты ограничили продажу продуктов из-за дефицита

Супермаркеты Киева столкнулись с дефицитом продуктов питания. На складские остатки они ввели ограничение на количество отпускаемых товаров в одни руки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В отдельных торговых точках пропали хлеб, картофель, яблоки и овсянка. Самая тяжелая ситуация с подсолнечным маслом, которого не осталось.

Сеть супермаркетов АТБ в ходе возникшего дефицита ограничила продажу ряда товаров в одни руки.

В минувший вторник, 25 августа, первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан готовиться к сложной зиме. Он подчеркнул, что от продолжающихся ударов российских войск пострадает энергетическая инфраструктура, на которую завязаны отопление, логистика и вся экономика.