Продажа званий. В Нацгвардию Украины стали фиктивно устраивать чиновников и бизнесменов

Новый командир 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» начал распродавать воинские звания, фиктивно присваивая их чиновникам, бизнесменам и медийным личностям. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

Так украинскому экономисту, активному участнику майдана и экс-министру экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка Павлу Шеремету удалось влиться в ряды ВСУ. Он уже успел получить капитанское звание, о чем рассказал в соцсетях.

«Теперь, с приходом нового комбрига, с уверенностью можно сказать, что в 13-й бригаде НГУ открыты двери для всех желающих сделать себе пиар на войне, не пролив ни капли крови и пота», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Верховной раде рассказали, что сотрудники одного из киевских ТЦК требовали у родственников мобилизованных по 30 тысяч долларов в качестве выкупа.