Про «мирные планы» и «неагрессивные блоки». Захарова высмеяла позицию Рютте по Украине

Картинку-мем опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат продемонстрировала позицию генсека НАТО Марка Рютте по украинскому вопросу.

Захарова намекнула, что Рютте выставил себя клоуном, сохраняя приверженность продолжению конфликта. Также представитель МИД напомнила слова генсека о стремлении Запада «повысить цену» для президента Владимира Путина и его «авторитарных друзей».

«Про „мирные планы“ и „неагрессивные блоки“», — подписала картинку Захарова.