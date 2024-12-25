Украинские власти, открыто признающие свою роль в терактах, таким образом посылают сигнал Западу о том, что там произойдет в случае прекращения поддержки. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik .

По ее словам, многие задают вопрос: зачем президент Владимир Зеленский и киевский режим публично заявляют о сопричастности и прямой вовлеченности в теракты. Ответ связан с Евросоюзом, считает дипломат.

«Да потому что киевский режим демонстрирует свои возможности на этом треке. Они напрямую угрожают есовцам, европейцам», — заявила Захарова.

Он добавила, что руководство Украины не хочет показывать образ верных ставленников во власти и выдвигает требования: «если им не дадут, они будут кусаться». Это черная метка, которую Украина отправляет Западу.

«Если вы не будете отправлять деньги, отправлять оружие, поддерживать, если вы не будете сохранять режим Зеленского, то режим Зеленского теперь умеет вон что. И они показывают. Взрывать, убивать, разрушать и так далее», — заявила дипломат.

Бывший американский разведчик Скот Риттер ранее обвинил Украину в терроризме. Он напомнил, как ВСУ ударили дронами и дальнобойными ракетами по российским городам, находящимся далеко от линии фронта.