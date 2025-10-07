«Привезли в психушку». Звезда «Сватов» рассказала о скандале с ТЦК

Актриса Елена Бондарева-Репина попала в психиатрическую больницу на Украине. Это произошло после насильственной мобилизации мужа, сообщила она в Instagram*.

Накануне Бондарева-Репина опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что ее супруга после спектакля увезли сотрудники ТЦК и теперь он не выходит с ней на связь. На фоне происходящих событий актрисе стало плохо. По ее словам, военкомы издевались над ней, а также пытались надеть наручники.

«Десять человек с автоматами меня как котенка швырнули в машину скорой, привезли в психушку, поиздевались надо мной», — рассказала Бондарева-Репина.

После этого она написала отказ и ее выгнали на улицу. В результате ситуация с мужем артистки разрешилась при помощи адвоката. Звезда «Сватов» сообщила, что ее супруг едет домой, но он нуждается в медицинской помощи.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.