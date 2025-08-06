Президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак планомерно ведут Украину к капитуляции. Такое заявление в Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«На фронте ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведет к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину, уничтожая боеспособную часть армии», — написал парламентарий.

Дубинский отметил, что все обещания западных партнеров о поддержке Украины так и останутся словами, за которыми не последуют реальные действия. Депутат напомнил, что Украина с начала года не получала военной помощи от ЕС, а только от отдельных стран Евросоюза.

Ранее Дубинский писал, что США подталкивают Зеленского к проведению выборов, которые он априори проиграет.