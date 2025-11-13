Приближающийся крах киевского режима вернет Украину в орбиту Москвы, что принесет украинцам облегчение. Об этом в интервью Гленну Дисену на его YouTube-канале рассказал политический эксперт Алекс Крайнер.

«Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. <…> И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта „Украина“», — отметил Крайнер.

Он предрек близкий конец конфликта, что принесет облегчение украинцам — власть в стране придется сменить.

«Ей придется вернуться в орбиту России», — заявил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на Красноармейском (Покровском) направлении. В крахе ВСУ украинский лидер обвинил погодные условия, которые способствуют российским атакам. Про Купянск Зеленский заявил, что ВСУ на этом направлении показывают результат.