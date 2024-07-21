Принадлежащие ВСУ машины снова сожгли в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве подожгли несколько автомобилей военных

Фото: РИА «Новости»

В ночь на воскресенье, 21 июля, неизвестные подожгли в Киеве несколько автомобилей военных. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Сколько именно авто военнослужащих загорелись в очередной раз, журналисты не уточнили.

На Украине в последнее время часто фиксируют случаи поджогов машин, которые принадлежат военнослужащим или сотрудникам военных комиссариатов. Местные СМИ предполагают, что таким образом население протестует против насильственной мобилизации.

В связи с этими военные начали наносить на автомобили надпись «Не ТЦК», давая понять, что они не имеют отношения к территориальным центрам комплектования, как иначе называются в республике военкоматы.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная газета» Алексей Борзенко не исключил, что в скором времени работников военкоматов на Украине начнут отстреливать.

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