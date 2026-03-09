На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

В Раде предложили сократить декретный отпуск с трех лет до 4 месяцев

Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики предложил сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до четырех месяцев. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Депутаты профильного комитета Верховной рады рассмотрели проект нового Трудового кодекса и рекомендовали взять его за основу.

Представители профсоюзов назвали такие поправки резким ухудшением положения работников. Они напомнили, что Конституция Украины запрещает сокращение предоставленных прав и гарантий.

Кроме того, на Украине слабо развита дошкольная инфраструктура, не хватает детских садов и яслей. Однако депутаты все равно рекомендовали принять новый кодекс, теперь решение вынесут на голосование Рады.

