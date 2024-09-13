Причиной отставки Кулебы стало отношение к нему Ермака
Politico: Кулебу сняли с поста главы МИД Украины, так как он раздражал Ермака
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сняли с поста, поскольку он раздражал главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило Politico.
Украинские чиновники рассказали изданию, что Ермак хочет получить больший контроль над МИД страны. Окружение Владимира Зеленского, по их словам, избавляется от аутсайдеров, которые готовы бросить вызов и не бояться задавать вопросы. Уход Кулебы стал этому примером.
Журналисты также провели параллель между увольнением министра и отставкой бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. У последнего был конфликт с Зеленским на тему военной стратегии и необходимости мобилизовать больше людей.
Залужному, указали в материале, не помогли высокие рейтинги — ревнивая президентская администрация так и не улучшила своего отношения к нему.
Недавно ушедшего в отставку Дмитрия Кулебу заметили на автовокзале в Полтавской области. Видео, на котором политик стоит с беляшом в руке, сняла его бывшая девушка Светлана Павелецкая.