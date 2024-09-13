Причиной отставки Кулебы стало отношение к нему Ермака

Politico: Кулебу сняли с поста главы МИД Украины, так как он раздражал Ермака

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сняли с поста, поскольку он раздражал главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило Politico .

Украинские чиновники рассказали изданию, что Ермак хочет получить больший контроль над МИД страны. Окружение Владимира Зеленского, по их словам, избавляется от аутсайдеров, которые готовы бросить вызов и не бояться задавать вопросы. Уход Кулебы стал этому примером.

Журналисты также провели параллель между увольнением министра и отставкой бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. У последнего был конфликт с Зеленским на тему военной стратегии и необходимости мобилизовать больше людей.

Залужному, указали в материале, не помогли высокие рейтинги — ревнивая президентская администрация так и не улучшила своего отношения к нему.

Недавно ушедшего в отставку Дмитрия Кулебу заметили на автовокзале в Полтавской области. Видео, на котором политик стоит с беляшом в руке, сняла его бывшая девушка Светлана Павелецкая.

