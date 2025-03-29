Взятый в плен солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию органов в медицинской клинике Канады. Украинцу выдали документ под видом страхового медицинского полиса, сообщило РИА «Новости».

Бойцы группировки войск «Север» захватили военнослужащего из 41-й механизированной бригады в курском приграничье. Они уточнили, что после сдачи в плен у Андрея Чемера обнаружили согласие на трансплантацию органов в зарубежной клинике. По словам самого мужчины, он думал, что это страховой полис.

Военнопленный рассказал, что командиры ВСУ раздавали бойцам анкеты «французской медицинской клиники», называя их полисами медстрахования. На самом деле, украинские солдаты дали письменное согласие на трансплантацию органов в клинике в канадском городе Онтарио.

«Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел заполнить документ, потому что начался обстрел», — заявил солдат.

Он не исключил, что его сослуживцы заполнили «добровольное согласие», а их анкеты потом забрало командование.