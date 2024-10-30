Президент Дуда заявил, что Украина перестала считаться с Польшей

Украина перестала считаться с Польшей, заявил президент республики Анджей Дуда. В эфире радиостанции RadioZet он признал, что не смотря на это хотел бы добиться дружественных отношений между двумя странами.

Журналисты спросили у Дуды, перестала ли Украина учитывать мнение польских властей после отправки оружия для ВСУ.

«В каком-то смысле так и есть», — ответил президент Польши.

Он добавил, что крупнейшие украинские «спонсоры» оказывают сильнейшее давление на Владимира Зеленского. Дуда признался, что хочет наладить добрососедские отношение с Украиной.

В конце августа польский лидер посетил Киев. Президент встретился с Зеленским и открыл вместе с ним аллею, посвященную мировым лидерам, побывавшим на Украине во время конфликта.