Президент Украины Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде украинского народа. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий отметил, что неделю не заходил в соцсети, но когда открыл, то его шокировали сообщения о смертях, избиениях и похищениях, совершенных сотрудниками ТЦК.

«Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой», — написал депутат.

Дмитрук добавил, что военкому унижали не только гражданских, но и военных, которые проливали кровь на фронте. Кроме того, его знакомые пишут с передовой, что командование ВСУ никого не эвакуирует, ротации нет, а солдаты идут на верную смерть.

Парламентарий заявил, что происходящее не является борьбой за справедливость или за Родину. Зеленский превратил Украину в концлагерь, а соотечественников — в расходный материал.

Ранее Дмитрук обвинил главу киевского режима в желании заместить украинцев мигрантами из Азии и Африки.