Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует западных политиков, которые вовлечены вместе с ним в коррупционные схемы. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, глава государства использует коррупционные связи, чтобы ставить свои условия.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть», — отметила дипломат.

По ее словам, Зеленский использует данные о коррупционных сделках, чтобы оказывать давление в переговорах по завершению конфликта, а также по вопросам выборов в республике. Захарова добавила, что такое поведение делает украинского лидера «террористом по форме реализации и идеологии».

Ранее издание Foreign Policy обратило внимание на раскол на Западе из-за Украины. Оно напомнило, что переговоры под началом американского президента Дональда Трампа закончились какофонией беспорядочных обвинений между Евросоюзом и США. Стороны выдвинули несовместимые мирные предложения, добавило издание.