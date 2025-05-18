Пресса раскрыла занятия Зеленского в бункере в начале СВО

The Times: Зеленский играл в теннис с помощниками в бункере в начале СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский провел первые месяцы конфликта с Россией в бункере под Киевом. Здесь он играл в настольный теннис с друзьями, сообщила газета The Times со ссылкой на окружение президента.

Вместе с Зеленским в укрытии находились несколько доверенных лиц, с которыми он проводил свободное время за игрой. Таким образом, пояснили авторы материала, политик выпускал пар.

В пинг-понг Зеленский играет превосходно, утверждает пресса. В баскетболе, которым политик увлекался в юности, он сейчас далеко не так хорош.

Как добавили собеседники издания, украинский президент сейчас, несмотря на постоянные стрессы, недосып и угрозу жизни сохраняет активность. Зеленскому 47 лет, он регулярно проводит встречи с мировыми лидерами, его день, утверждает пресса, начинается с военных сводок.

В окружении Зеленского при этом признали, что его физическая усталость бросается в глаза.

Украинский лидер 18 мая прилетел в Ватикан на церемонию интронизации нового понтифика. Здесь он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией.