«Пресловутая ложь». В Сербии взбесились из-за фейка о передаче МиГ-29 Украине

Сербский министр обороны Братислав Гашич опроверг данные о передаче Украине самолетов Миг-29 взамен на 12 истребителей Rafale, которые закупили у компании Dassault Aviation. Это следует из заявления правительства республики, опубликованного на официальном сайте .

«Гашич опроверг ложную информацию, распространенную некоторыми отечественными и региональными СМИ, о том, что контракт с компанией Dassault на закупку 12 новых самолетов Rafale якобы содержит пункт о передаче сербских МиГ-29 Франции и последующей их доставке на Украину», — отметили в правительстве.

Гашич назвал эту информацию чередой «пресловутой лжи и неправды», направленной на дискредитацию закупки 12 новых истребителей Rafale. Также министр обороны отметил, что сербская сторона никогда не откажется от Миг-29, которые еще пригодны к использованию.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил Сербии поддержать антироссийский фронт. Он объяснил, что Евросоюзу сейчас нужна сильная и демократическая страна «под своим крылом».