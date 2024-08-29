Макрон призвал Сербию присоединиться к антироссийскому фронту

Президент Франции Макрон: Сербии надо поддержать единый фронт против России

Ren Pengfei
Фото: Ren Pengfei/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Сербии «отбросить исторические предрассудки», вступить в Евросоюз и поддержать антироссийский фронт. Об этом он написал в колонке для сербского издания «Политика» в преддверии своего визита в Белград.

«ЕС и его членам нужна сильная и демократическая Сербия под своим крылом», — отметил Макрон.

По его словам, один из главных вопросов, стоящих перед Сербией сейчас, это «вопрос о необходимости поддержания единого фронта против России».

Он также признал, что перспектива вступления в Европейский союз не слишком привлекает сербов и это связано с недоверием к ЕС и историческим опытом, но пришло время «взглянуть на историю без предубеждений».

Ранее появилась информация, что Запад поддерживает неправительственный сектор в Сербии, из-за которого может вспыхнуть «цветная революция».

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

Москва презентовала аналитический доклад по климатической повестке крупных городов БРИКС

Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

«Подруга из „Моссада“». Что известно о спутнице Дурова Юлии Вавиловой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте